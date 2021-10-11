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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التنمية المحلية: نسعى لاستغلال الأراضي المستردة وتعظيم الاستفادة منها |فيديو

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، على خلفية بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، إن ذلك القرار يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لفرض هيبة الدولة على أراضيها ، مشيرا إلى أن الموجة الـ 18 بدأت في تاريخ 13 سبتمبر الماضي وانتهت في 3 أكتوبر الجاري بالمرحلة الأولى.

 

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 تبدأ اليوم وتنتهي بتاريخ 29 أكتوبر الجاري .

 

وأشار " قاسم "، إلى أن الدولة المصرية نجحت في استرداد ما يقرب من 22 ألف فدان زراعي المرحلة الأولى ، بعد إزالة تعديات تصل لأكثر من 3000 تعدي على أراضي الدولة.

 

وأكمل : نحاول تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي لأنها ملك للدولة ، ومن خلال قوات انفاذ القانون بالمحافظات. 

 

وفي سياق أخر ، استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،  "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، بمقر الوزارة لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين وحضر اللقاء عدد من قيادات الأمم المتحدة فى مصر والوزارة.

 

وفى بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوي بـ "إلينا بانوفا" فى مهتمها الحالية بمصر معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق ، كما أشاد "شعراوي" بالعلاقات التاريخية التى تربط بين الدولة المصرية والأمم المتحدة عبر السنوات الماضية.

التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية برنامج صباحك مصري توك شو

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