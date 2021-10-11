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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة السويس تتصدر قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط

قناة السويس
قناة السويس

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة لأكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط، حيث برزت قناة السويس في المقدمة وتصدرت المركز الثاني.

وبحسب مجلة "فوربس"، كانت شركات الخدمات اللوجستية هي أيضًا عوامل تمكين رئيسية للبلاد وقطاعًا حيويًا في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا.

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وضمت قائمة العام الحالي نحو 10 شركات لوجستية، احتلت هيئة قناة السويس المركز الثاني فيها، حيث اعتمدت مجلة "فوربس" على بعض الاعتبارات للتصنيف كان من أبرزها حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، نسبة التجارة التي تمكن الشركة، وبالتالي أهميتها للاقتصاد، بالإضافة إلى كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

وفيما يلي نرصد أكبر 10 شركات لوجستية بالشرق الأوسط التي ضمتهم قائمة فوربس:

1- دي بي ورلد أو موانئ دبي العالمية

احتلت شركة "دي بي ورلد" والتي يرأس إدارتها سلطان أحمد بن سليم، المركز الأول، حيث تعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الشحن في العالم، ويعمل بها أكثر من 56000 شخص في الشركة عبر 181 مركزًا على مستوى العالم.

وسجلت الشركة عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 - بزيادة قدرها 21.3٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

2- هيئة قناة السويس

تعتبر قناة السويس، إحدى أهم المجاري البحرية في العالم، وأقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

ووفقًا لما ذكرته "فوربس"، يمر حوالي 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، وتعتبر من أهم مصادر الدخل لمصر.

وأعلنت هيئة قناة السويسة، أن إيرادات القناة بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6٪ مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، وخلال النصف الأول من عام 2021، تم إبحار 9763 سفينة عبر القناة.

3- الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

احتلت الهيئة العامة للموانئ السعودية ــ التي تشرف على 6 موانئ تجارية و3 موانئ صناعية مع 214 منصة ــ المركز الثالث في قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية.

وتأسست الهيئة في عام 1976، وتغطي مساحة 12.5 كيلومتر مربع بالمملكة، وتتعامل مع أكثر من 65٪ من جميع البضائع المستوردة عبر الموانئ السعودية.

4- مجموعة أسياد - ASYAD

احتلت المركز الرابع، وهي مؤسسة في سلطنة عمان تكونت بقيمة 4 مليارات دولار مدعومة بـ 20 مليار دولار من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وتتكون من 3 موانئ عميقة وثلاث مناطق حرة، تدعمها مطارات عمان الخمسة، تدير "أسياد" أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة بأسطول متنوع من 60 سفينة.

وتعد هو القوة الدافعة وراء الاستراتيجية اللوجستية الوطنية لسلطنة عمان، والتي تعطي الأولوية للخدمات اللوجستية كجزء رئيسي من مستقبلها الاقتصادي.

5- مجموعة أجيليتي الكويت

احتلت مجموعة أجيليتي للمخازن العمومية بالكويت، المركز الخامس بالقائمة، ولديها 16000 موظف يعملون في أكثر من 40 دولة، حيث تمتد أعمالها عبر سلاسل التوريد، وتجارة الأسواق الناشئة، والعقارات الصناعية والتجارية، والاستثمار في التكنولوجيا والمشاريع.

في يناير 2021، استثمرت حوالي 35 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة Queen’s Gambit Growth Capital، وفي أبريل 2021، وافقت أجيليتي على بيع أعمالها اللوجستية لشركة DSV Panalpina الدنماركية مقابل 4.1 مليار دولار في صفقة شاملة لجميع الأسهم.

رؤساء الشركات اللوجستية

6- ناقلات القطرية
تعتبر شركة ناقلات شركة رائدة عالميا في مجال نقل الطاقة، إذ تدير أكبر أسطول شحن لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتتألف من 74 سفينة، كما تقوم بتشغيل حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعية، حيث تقدم خدمات إصلاح السفن والتصنيع البحري عبر المشاريع المشتركة.

يذكر أن ناقلات الذي يرأسها عبدالله السليطي سجلت إيرادات بلغت 553.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

7- الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري"
أصبحت "بحري" في المركز السابع بقائمة "فوربس"، وتعمل في خمس وحدات عمل هي النفط، والمواد الكيميائية، والخدمات اللوجستية، والبضائع السائبة الجافة، وإدارة السفن.

وتعتبر "بحري" واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم، حيث تمتلك أسطولا لا يقل عن 89 سفينة، ويعد صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية مساهمان رئيسيان في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 22.5٪ و 20٪ على التوالي.

8- الملاحة القطرية (ملاحة)

تأسست الشركة عام 1957 كأول وكيل شحن في قطر، وتعمل في خمس وحدات أعمال هي البحرية واللوجستية، والبحرية، والغاز والبتروكيماويا ، والخدمات البحرية والتقنية، ورأس المال، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 377 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

9- أرامكس الإماراتية
احتلت المركز التاسع في قائمة فوربس، وتمتلك أكثر من 600 مكتب في 65 دولة تقدم الخدمات اللوجستية والنقل، مما يجعلها من بين أكبر شركات النقل السريع في الشرق الأوسط.

حققت الشركة إيرادات قدرها 815.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 وأرباح قدرها 31 مليون دولار.

10- شركة الخليج للمخازن GWC" القطرية

جاء في المركز الأخير شركة الخليج للمخازن، والتي تأسست في عام 2004، وهي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في قطر، والمزود الوطني الرسمي المستضيف للخدمات اللوجستية لكأس العالم 2022 ، لديها 19 مركزًا لوجستيًا منتشرًا عبر مواقع استراتيجية في البلاد، وستوفر جميع الخدمات الخاصة بكأس العالم بالدوحة.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات 171.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من النصف الأول من عام 2021. 

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