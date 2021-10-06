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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بيل جيتس في أدنى مركز بقائمة فوربس للأثرياء بتاريخه.. ثروته منذ الانطلاق حتى الطلاق

صدى البلد

الطلاق هو أبغض الحلال، ويبدو أن بيل الملياردير الأمريكي بيل جيتس، هو خير دليل على صحة الحديث الشريف، حيث حل في أدنى مركز له على قائمة "فوربس 400" للأثرياء خلال 30 عامًا بعد طلاقه من ميليندا جيتس. الطلاق الذي أحدث تأثيراً على مسيرته المالية أكبر من تأثير مغادرته “مايكروسوفت” في عام 2000.

انتهى عهد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت باعتباره أغنى أو ثاني أغنى شخص في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحويلات الأسهم لحساب طليقته.

إنها المرة الأولى منذ عام 1991 التي لا يحتل فيها جيتس المرتبة الأولى أو الثانية في قائمة فوربس 400 التي تصنف أغنى الناس في الولايات المتحدة. ارتفع صافي ثروة جيتس بمقدار 23 مليار دولار عن العام الماضي، وتبلغ ثروته الآن حوالي 134 مليار دولار. تفوق عليه جيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك من تسلا، ومارك زوكربيرج من فيسبوك، مما جعل جيتس في المركز الرابع.

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أدى ارتفاع أسعار الأسهم في أمازون وتيسلا وفيسبوك إلى ابتعاد بيل جيتس عن المقدمة، لكنه خسر أيضًا حوالي 5.7 مليار دولار من الأسهم في الشركات المتداولة علنًا لزوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس بعد طلاقهما، والذي تم الإعلان عنه في مايو. بدون الطلاق، كان جيتس سينتهي به الأمر في المركز الثالث في القائمة متقدمًا على زوكربيرج.

قدرت فوربس ثروة جيتس لقائمة هذا العام في 3 سبتمبر، عندما كانت حصته البالغة 1.3% في مايكروسوفت تساوي 31 مليار دولار. باقي أموال جيتس مقيدة بشركته الاستثمارية "كاسكيد" بالإضافة إلى أصول أخرى، مثل عقار 'زانادو' في ميدينا بواشنطن بقيمة 143 مليون دولار.

عبر "كاسكيد"، يمتلك بيل جيتس حصة مسيطرة في فنادق فور سيزونز، و 14 في المائة من "أوتونيشن"، كما أنه يمتلك أسهم شركة "ريبوبليك سيرفسيس" - شركة لإدارة النفايات، وشركة "دير اند كو" للجرارات، والسكك الحديدية الوطنية الكندية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

تم إدراج بيل جيتس في القائمة لأول مرة في عام 1986 عندما أصبحت شركة مايكروسوفت شركة عامة. في ذلك الوقت، كانت ثروة جيتس 315 مليون دولار وكان يمتلك 45 في المائة من أسهم مايكروسوفت. في سن 31 عاماً، أصبح أصغر ملياردير في العالم عندما أدى ارتفاع سعر سهم مايكروسوفت إلى زيادة ثروته إلى 1.25 مليار دولار.

في عام 1990 ، حققت مايكروسوفت عائدات بقيمة مليار دولار لأول مرة. في ذلك الوقت، كانت أكبر مزود للبرامج في التاريخ. في عام 1991، انتقل من المركز 16 إلى المرتبة الثانية في القائمة حيث تضخمت ثروته إلى 4.8 مليار دولار. أصبح أغنى شخص في الولايات المتحدة عام 1992 عندما كانت ثروته 6.3 مليار دولار.

انخفض صافي ثروة بيل جيتس لأول مرة في عام 2000 عندما ترك منصبه كرئيس تنفيذي لمايكروسوفت، لكنه تمكن من الاحتفاظ بالمركز الأول في القائمة. أثناء انهيار الدوت كوم، تراجعت أسعار أسهم شركة مايكروسوفت في الوقت الذي تقاضت فيه رسوم مكافحة الاحتكار من قبل الحكومة الأمريكية. كما خفض جيتس ثروته عن طريق تحويل 20 مليار دولار إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس عندما بدأت في عام 2000.

بيل جيتس فوربس مايكروسوفت الولايات المتحدة ميليندا جيتس

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