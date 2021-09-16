بيل جيتس يقدم حلا للقضاء على وباء كورونا.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام الملياردير الأمريكي بيل جيتس بوضع حل واحد للقضاء على وباء فيروس كورونا .

وأوضح التقرير أن الحل يكمن في تطوير لقاح خلال 100 يوم وانتاجه بالكميات الكافية كي تكفي العالم بأكمله في 100 يوم ايضا ".

وأضاف التقرير أن بيل جيتس حذر من أن وباء كورونا سيكون أسوأ قاتل محتمل في العالم .

ولفت التقرير إلى أن بيل جيتس دعا العالم للاستثمار في النظم الصحية وخاصة إنتاج وتطوير اللقاحات ، كما أكد بيل جيتس أن أدوات القضاء على وباء كورونا تتشابه مع ادوا مكافحة الأمراض المعدية وذلك عن طريق إجراء الاختبارات والعلاج والتحصين على نطاق واسع .