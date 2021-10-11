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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة سوداء.. سلمي أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

نشرت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف ، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت سلمي أبو ضيف الأنظار في آخر جلسة تصوير لها  بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود قصير .


وكانت أحدث أعمال سلمي أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.

سلمى ابو ضيف الفن التواصل الاجتماعي انستجرام جلسة تصوير اطلالة أحدث ظهور

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