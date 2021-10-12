أعراض وأسباب التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب يصيب البطانة الواقية للمعدة، يشمل التهاب المعدة الحاد التهابًاحادًا ومفاجئًا، وينطوي التهاب المعدة المزمن على التهاب طويل الأمد يمكن أن يستمر لسنواتإذا ترك دون علاج.





و قد يحدث التهاب جدار المعدة بشكل مفاجئ ، أو يظهر ببطء بمرور الوقت (التهاب المعدة المزمن). في بعض الحالات ،يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى القرحة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الأشخاص فإنالتهاب المعدة ليس خطيرًا ويتحسن بسرعة بالعلاج.





وفى هذا التقرير ننشر لكم اعراض واسباب التهاب المعدة وطرق علاجها وفقا لموقع لما نشره موقع mayoclinic.









1- أعراض التهاب المعدة

تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد ، ولا توجد أعراض عند كثير من الأشخاص، ومع ذلك ، تشمل الأعراض الأكثرشيوعًا ما يلي:

الغثيان أو اضطراب المعدة المتكرر

انتفاخ البطن

وجع بطن

التقيؤ

عسر الهضم

الشعور بالحرقان أو النخر في المعدة بين الوجبات أو في الليل

فقدان الشهية

براز أسود





أسباب التهاب جدار المعدة

التهاب جدار المعدة هو التهاب أو تهيج أو تآكل في بطانة المعدة، يمكن أن يحدث فجأة (حاد) أو تدريجيًا (مزمن).

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج الناتج عن الإفراط في تناول الكحول أو القيء المزمن أو الإجهاد أو استخدامبعض الأدوية مثل الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات، قد يكون أيضًا ناتجًا عن أي مما يلي:

هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori):

بكتيريا تعيش في الغشاء المخاطي للمعدة، بدون علاج يمكن أن تؤدي العدوى إلى القرحة وفي بعض الأشخاصسرطان المعدة.

ارتجاع الصفراء:

ارتجاع العصارة الصفراوية إلى المعدة من القناة الصفراوية (التي تتصل بالكبد والمرارة)

الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات:

إذا تُرك التهاب المعدة دون علاج ، فقد يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

اطعمه لعلاج التهاب المعدة..





لا يوجد نظام غذائي لـ التهاب جدار المعدة ، ومع ذلك ، يمكن إيقاف نمو جرثومة المعدة عن طريق اتباع نظام غذائي غنيبالألياف ، والأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ، على سبيل المثال ، أنواع معينة من الشاي والبصل والثوموالتوت والكرفس واللفت والبروكلي والبقدونس ، الزعتر والأطعمة التي تحتوي على فول الصويا والبقوليات مثل العدسوالكلى والأسود وفول الصويا والبينتو والفاصوليا البحرية.