عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب التهاب المعدة

صدى البلد

التهاب المعدة هو التهاب يصيب البطانة الواقية للمعدة، يشمل التهاب المعدة الحاد التهابًاحادًا ومفاجئًا، وينطوي التهاب المعدة المزمن على التهاب طويل الأمد يمكن أن يستمر لسنواتإذا ترك دون علاج.


 

و قد يحدث التهاب جدار المعدة بشكل مفاجئ  ، أو يظهر ببطء بمرور الوقت (التهاب المعدة المزمن). في بعض الحالات ،يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى القرحة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الأشخاص فإنالتهاب المعدة ليس خطيرًا ويتحسن بسرعة بالعلاج. 


 

وفى هذا التقرير ننشر لكم اعراض واسباب التهاب المعدة وطرق علاجها وفقا لموقع لما نشره موقع mayoclinic.


 


 

1- أعراض التهاب المعدة

تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد ، ولا توجد أعراض عند كثير من الأشخاص، ومع ذلك ، تشمل الأعراض الأكثرشيوعًا ما يلي:

الغثيان أو اضطراب المعدة المتكرر

انتفاخ البطن

وجع بطن

التقيؤ

عسر الهضم

الشعور بالحرقان أو النخر في المعدة بين الوجبات أو في الليل

فقدان الشهية

براز أسود


 

أسباب التهاب جدار المعدة

التهاب جدار المعدة هو التهاب أو تهيج أو تآكل في بطانة المعدة، يمكن أن يحدث فجأة (حاد) أو تدريجيًا (مزمن).

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج الناتج عن الإفراط في تناول الكحول أو القيء المزمن أو الإجهاد أو استخدامبعض الأدوية مثل الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات، قد يكون أيضًا ناتجًا عن أي مما يلي:

هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori):

بكتيريا تعيش في الغشاء المخاطي للمعدة،  بدون علاج يمكن أن تؤدي العدوى إلى القرحة وفي بعض الأشخاصسرطان المعدة.

ارتجاع الصفراء:

 ارتجاع العصارة الصفراوية إلى المعدة من القناة الصفراوية (التي تتصل بالكبد والمرارة)

الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات:

إذا تُرك التهاب المعدة دون علاج ، فقد يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

 

اطعمه لعلاج التهاب المعدة..


 

لا يوجد نظام غذائي لـ  التهاب جدار المعدة ، ومع ذلك ، يمكن إيقاف نمو جرثومة المعدة عن طريق اتباع نظام غذائي غنيبالألياف ، والأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ، على سبيل المثال ، أنواع معينة من الشاي والبصل والثوموالتوت والكرفس واللفت والبروكلي والبقدونس ، الزعتر والأطعمة التي تحتوي على فول الصويا والبقوليات مثل العدسوالكلى والأسود وفول الصويا والبينتو والفاصوليا البحرية. 

اعراض واسباب التهاب المعدة النهاب أسباب التهاب

موضوعات متعلقة

بعد إصابة خالد الصاوي .. كل ما لاتعرفه عن التهاب الساق

ترشيحاتنا

احتفالات في شوارع العراق عقب تصدر التيار الصدري للانتخابات البرلمانية.. صور

كيروش يكشف أسباب تألق المنتخب المصري تحت قيادته

أول طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

بشرى تكشف حقيقة إقصائها من الدورة المقبلة لمهرجان الجونة| خاص

برلماني: تكليف صيادلة 2019 انتصار لقوة القانون

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشناوي والحضري.. فيديو

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ