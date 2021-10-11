تحويل طماي الزهايرة مسقط رأس أم كلثوم إلى مقصد سياحي

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نائبه الدكتور هيثم الشيخ، بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارات الأثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية لزيارة ميدانية لقرية طماي الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم"، تمهيدا لتحويلها إلى مقصد سياحي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مقترح تحويل قرية " طماي الزهايرة" بمركز السنبلاوين لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.



وأكد نائب المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، الاهتمام البالغ للمحافظ بهذا المشروع السياحي الذي سيكون له الأثر البالغ في وضع محافظة الدقهلية من الناحية السياحية لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية وباعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة في الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائي فضلا عن إسهامتها المعروفة في النضال الوطني.



وأوضح أن زيارة اليوم مع اللجنة الوزارية من الوزارات المعنية السياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية قامت بالمعاينة على الطبيعة للمنزل الذي ولدت وعاشت فيه أم كلثوم والمنطقة المحيطة به بالكامل وذلك بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحي الثقافي الكبير بقرية طماي الزهايرة بالدقهلية وتحويلها لقرية نموذجية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.



والتقت اللجنة في زيارتها بأحد أفراد عائلة وأسرة أم كلثوم وعدد من مواطني القرية، في حضور متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المدينة.