أخبار السيارات| تسلا تنتج سيارة جديدة كل 45 ثانية.. وتويوتا ميراي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
تسلا خلال مشاركتها في معرض برلين: ننتج سيارة جديدة كل 45 ثانية
كشفت تسلا موتورز في معرض جيجا فاكتوري المقام في مدينة براندنبورج ببرلين ألمانيا أن مصنعها ينتج سيارة جديدة كل 45 ثانية.
الأكثر توفيرا... تويوتا ميراي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
استطاعت تويوتا ميراي أن تحقق انتصارا جديدا بعد أن سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينيس كأفضل سيارة اقتصادية تعمل موفرة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
تصريح جرئ.. المدير التنفيذي لبوليستار: نحن ننافس بورشه وبي أم دبليو
أكد المدير التنفيذي لشركة بوليستار الوليدة أن هدف العلامة التجارية الصينية السويدية هو منافسة بورشه للسيارات قائلا: "نحن نتنافس مع بورشه للحصول على مكانة أفضل سيارة رياضية كهربائية".
شبابية وcool.. مرسيدس تتخلى عن التقليدية وتستبدل S كلاس بـ EQS
تنوي شركة مرسيدس بنز استبدال الـ S كلاس السيدان بخط إنتاج الـ EQS الجديدة.
عيوب في التصنيع.. جنرال موتورز تستدعي سيارات الدفع الرباعي
استدعت شركة جنرال موتورز الأمريكية، 14901 سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم بعد أن اكتشفت عيوب صناعة في مضخات الوقود.
وعد بجنة بيئية.. إيلون ماسك يغير سياسته الإعلامية ويعلن خطته الجديدة لتسلا
أعلن إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا، عن خطته الجديدة الخاصة بمواعيد البدء في إنتاج 3 طرازات جديدة وهما سيمي و سايبرترك و رودستر.
تخلت عن الأرقام والحروف الأبجدية.. ماكلارين تطلب توثيق 3 أسماء تجارية جديدة
قدمت شركة ماكلارين البريطانية للسيارات، طلبات لتوثيق ـ 3 علامات تجارية جديدة بأسماء جديدة لمكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.