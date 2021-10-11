أخبار السيارات| تسلا تنتج سيارة جديدة كل 45 ثانية.. وتويوتا ميراي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

كشفت تسلا موتورز في معرض جيجا فاكتوري المقام في مدينة براندنبورج ببرلين ألمانيا أن مصنعها ينتج سيارة جديدة كل 45 ثانية.

استطاعت تويوتا ميراي أن تحقق انتصارا جديدا بعد أن سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينيس كأفضل سيارة اقتصادية تعمل موفرة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

أكد المدير التنفيذي لشركة بوليستار الوليدة أن هدف العلامة التجارية الصينية السويدية هو منافسة بورشه للسيارات قائلا: "نحن نتنافس مع بورشه للحصول على مكانة أفضل سيارة رياضية كهربائية".

تنوي شركة مرسيدس بنز استبدال الـ S كلاس السيدان بخط إنتاج الـ EQS الجديدة.

استدعت شركة جنرال موتورز الأمريكية، 14901 سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم بعد أن اكتشفت عيوب صناعة في مضخات الوقود.

أعلن إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا، عن خطته الجديدة الخاصة بمواعيد البدء في إنتاج 3 طرازات جديدة وهما سيمي و سايبرترك و رودستر.

قدمت شركة ماكلارين البريطانية للسيارات، طلبات لتوثيق ـ 3 علامات تجارية جديدة بأسماء جديدة لمكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.