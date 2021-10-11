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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح "إنت الحظ" من ألبوم "عيشني"

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "إنت الحظ" وذلك عبر خدمة فوداوفن ميوزيك وتطبيق أنغامي.

أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.
وتقول كلمات الأغنية :
عارف أنت الحظ ب عينه
كان وشِك حلو عليا 
كُل اللى الناس شايفينوا
مايجيش واحد ف الميه
م اللى انا لسه ماقولتهوش

أنا لو تبقى معايا
بيترج القلب ويِتهز
أنا لو تاخُد عينى
يانور عينى عينى ما تتعز
أنا خايف ياحبيبى
من عين اللى يخاف واللى يِجز
اهو إنت الحظ ياحظ

أنت الفرحة اللى فى بالى
والدُنيا اللى إتمنيتها 
بطلت أسرح ب خيالى
ما خلاص أحلامى لقيتها
وباعيش اللى ماعيشتهوش 

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وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بدولة الإمارات وذلك بعد طرح أغنيته "رايقة" كاملة علىYouTube هناك.
وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع Twitter ، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

شيرين رضا عمرو دياب عزيز الشافعي تامر حسين فيديوهات الشافعي

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