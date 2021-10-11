عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: التعاملات البنكية الحالية ليست موجودة في كتب التراث

الأموال
الأموال

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التعاملات البنكية الموجودة حاليا في عصرنا، ليست موجودة في كتب التراث.

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد .. الإفتاء تجيب

على من تجب الزكاة .. الإفتاء: 4 شروط إذا توفرت عليك إخراجها


وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن فوائد البنوك وعوائد وأرباح البنوك، والتمويل البنكي حلال شرعا ولا حرمة فيه.

وأشار إلى أن الواقع الحالي تغير عما كان قديما، منوها أننا نحترم التراث ولكن التقديس لا يكون إلا للكتاب والسنة، فالعصر الحالي فيه مستجدات لم تكن موجودة من قبل ولا يصح أن نفتي بأقوال قديمة على حالات حديثة ليست مطابقة لأحكامها.

وأوضح العلماء الآن هم المختصون بالإجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية بشأن الحالات الحديثة في معاملاتنا اليومية.

وأكد أن المؤسسة الدينية هي المتخصصة في الفتوى، أفتت بأن أرباح وعوائد البنوك حلال شرعا.

القرض البنكي لعمل مشروع

 

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سُلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويل وليست قرضًا.
 

دار الإفتاء التعاملات البنكية كتب التراث التمويل البنكي فوائد البنوك أرباح البنوك

ترشيحاتنا

بعد حصد خامس "سوبر جلوب".. بعثة الزمالك لـ اليد تصل القاهرة| صور

بعضها استهدف سد النهضة.. إثيوبيا تزعم تعرضها لـ 2800 محاولة هجوم إلكتروني

وجيعة الـ 20 عامًا.. قصة سخرية إسبانيا من الحكم المصري: «هل كان الغندور حكمًا»

في ختام زيارته للقاهرة.. رئيس كانتربري يتفقد وحدة الصم الأسقفية ويترأس قداسًا بمصر القديمة

حكم الشك في عدد الرضعات.. إجابة صادمة من دار الإفتاء 

وداعا كورونا.. الإعلان عن AZD7442 .. عقار جديد يدمر وباء كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

السعودية.. زيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ