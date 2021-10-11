محافظ دمياط تكرم أبناء الشهداء في ذكرى انتصار أكتوبر

محافظة دمياط

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعية الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كرمت "المحافظ" أسر الشهداء عادل عبده سحلول واحمد عبده عويضة وفهمى الباز الشربينى ومحمد احمد حجازى ومحمد عبد الرازق عبد المعطي.

وأكدت محافظ دمياط أن شهداء مصر الأبرار ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء، وسطروا بدمائهم الذكية ملحمة وطنية ستظل خالدة على مر العصور.

وأوضحت أن المحافظة حريصة كل الحرص على التواصل دوماً مع أسر الشهداء وتلبية مطالبهم. وكرمت "المحافظ" أيضاً الطالب زياد عصام الهندى لحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة بشهادة الثانوية العامة شعبة علمى علوم، و اهدته شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًا، حيث تسلمتها عنه والدته نظرًا لبدء العام الدراسى الجديد، معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.