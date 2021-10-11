رمضان عبد المعز: يجب علينا الاحتفال بمولد النبي بأكل الحلوى لهذا السبب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك من يحرمون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا أنه رغم ذلك ينبغي أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف ولا نفوته على أنفسنا.

لازم نحتفل بمولد النبي

وأوضح «عبد المعز» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أنه بالنسبة للجدل المثار حول حكم الاحتفال بالمولد النبى الشريف، قائلا: "ايوه هنحتفل بمولد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

وتابع: فى ناس بتحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف -صلى الله عليه وسلم-، و لازم نحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونأكل ونطعم أولادنا حلوى المولد، عشان يكون عند أولادنا حاجة اسمها الارتباط الشرطي، كل ما يذكر سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ابناؤنا يعرفوا إن فيه حاجة حلوة".

سُنة النبي تاج على رؤوسنا

وكان الداعية الإسلامي ، قد نبه في بداية حلقة اليوم الإثنين ، إلى أن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - هي تاج على رؤوسنا ليوم الدين، منوهًا بأنه -صلى الله عليه وسلم - حبيب الله تعالى وهو من سيسجد تحت العرش ويقول «يارب أمتي أمتي».

وأفاد قائلاً: "أنا لا احب أن أسيء لأحد، لكن بعد ١٤ قرن، يطلع شخص يقولك متكلمنيش عن السنة، استغفر الله العظيم، سنة النبى دى تاج على رؤوسنا، حد يجرأ يتنصل من السنة النبوية الشريفة، ويستهين بها ".

وأضاف أن "سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- هو حبيب ربنا عز وجل ، اللى هيسجد تحت العرش، ويقول يا رب اسألك أُمتى أُمتى، وربنا يقول له ارفع رأسك، اشفع تشفع، وتيجى تقول لواحد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول لك لا وينكر أحاديث النبي الكريم".

وتابع: والله العظيم إحنا فى آخر الزمان، الحضارة والتقدم سنة سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم-، ويطلع شخص يقولك عاوزين ترجعونا للوراء، والله نقول إحنا ملناش إلا سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإحنا رايحين لربنا يوم القيامة بمحبتنا لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم".