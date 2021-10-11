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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبراء يكشفون حقيقة القضاء على كوفيد بشكل كامل

أضرار كورونا كثيرة
أضرار كورونا كثيرة

توقع الدكتور "أنتوني فاوتشي" خبير الأمراض المعدية، أن وفيات كورونا COVID-19 ستبدأ في الانخفاض هذا الشتاء بعد الزيادات المفاجئة في جميع أنحاء أمريكا  خلال الأشهر الماضية بسبب متغير دلتا، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

 

وفي مقابلة صحفية، سُئل كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع أن تكون هناك موجة أخرى من الحالات في الشتاء المقبل ، حسبما ذكرت صحيفة هيل.

 

وأجاب فاوتشي: "لحسن الحظ ، في الوقت الحالي ، خلال الأسابيع القليلة الماضية ، شهدنا تحولًا في المنحدر نحو الانخفاض في معدل الحالات المصابة ومعدلات الاستشفاء، لكن لا تزال الوفيات مرتفعة".

 

وأضاف: "أظن بشدة أنه سنبدأ في رؤية الوفيات تنخفض بشكل مشابه لمعدل دخول المستشفيات، وسيعتمد ذلك على عدد من الظروف، والتي ستتأثر بأشياء مثل الطقس البارد ".

 

وحث فاوتشي، الأمريكيين على ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة ، حتى لو تم تطعيمهم والجلوس في الهواء الطلق.

 

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الوفيات اتجهت نحو الانخفاض على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

 

ووصلت الولايات المتحدة إلى معدل فارق يتمثل بوفاة  700000 ألف حالة مرتبطة بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على  كورونا فهو لم يهزم بعد.


وحذرت الدكتورة ميجان راني ، العميد المشارك لكلية الصحة العامة في جامعة براون ، من إقامة حفلات الهالوين الداخلية للأطفال الذين لم يصل عمرهم لمرحلة التطعيم وشجعت الآباء في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير  إلى عدم وجود  أطفالهم في تجمعات.

 

وانخفضت الإصابات الجديدة والحالات الجديدة اليومية إلى أقل من 100000 ، إلى 93814 حتى يوم أمس الأحد ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

 

وتم تطعيم حوالي 56.4 ٪ من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ضد Covid-19 ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) . 

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