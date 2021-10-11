اتحاد مقاولي البناء: لم نتلق أي طلبات للحصول على تراخيص خلال الفترة الأخيرة

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك انعكاسا سلبيا لقرار اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تراخيص تخرج للبناء خلال الفترة الأخيرة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على تراخيص البناء، قائلا: لم نتلق أي طلبات للحصول على تراخيص البناء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المهندس شمس الدين يوسف، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن اشتراطات البناء الجديدة قيدت الارتفاعات وأثرت سلبًا على المتقدمين لترخيص البناء.

وتابع أن قانون اشتراطات البناء الجديدة يلزم كافة المباني بعمل جراج، قائلا: أعتقد أن تلك القرارات بها نوع من التسرع وغير مدروسة، مؤكدًا أن القرار يطبق على قرى الريف على الرغم أن ليس هناك محاور رئيسية للطرق.