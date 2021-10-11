عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد مقاولي البناء: لم نتلق أي طلبات للحصول على تراخيص خلال الفترة الأخيرة

تراخيص البناء
تراخيص البناء

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك انعكاسا سلبيا لقرار اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تراخيص تخرج للبناء خلال الفترة الأخيرة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على تراخيص البناء، قائلا: لم نتلق أي طلبات للحصول على تراخيص البناء خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف المهندس شمس الدين يوسف، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن اشتراطات البناء الجديدة قيدت الارتفاعات وأثرت سلبًا على المتقدمين لترخيص البناء.

 

وتابع أن قانون اشتراطات البناء الجديدة يلزم كافة المباني بعمل جراج، قائلا: أعتقد أن تلك القرارات بها نوع من التسرع وغير مدروسة، مؤكدًا أن القرار يطبق على قرى الريف على الرغم أن ليس هناك محاور رئيسية للطرق.

حديث القاهرة الاتحاد المصري خيري رمضان اشتراطات البناء الجديدة اشتراطات البناء التشييد والبناء مجلس إدارة المواطنين مجلس إدارة الإتحاد المصري شتراطات البناء الجديدة

ترشيحاتنا

تزامنا مع هطول الأمطار.. نصائح مهمة لقائدي السيارات على الطرق

دعاء مستجاب في المطر .. ردده بهذه الصيغة للرزق والزواج

فائدة قراءة سوة الملك قبل النوم .. تشفع لصاحبها

خطة الأزهر لسد العجز في المدرسين واستيعاب الأعداد الكبيرة .. تعرف عليها

بلاش تحامل على الحضري.. محمد عمارة يوجه رسالة للجماهير| فيديو

قرار عاجل من التعليم السعودية بشأن الطلاب غير المحصنين ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ