روسيا تنفي ادعاءات بناءها قدرات نووية جديدة

قال نائب مدير شئون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، إن الادعاءات حول بناء روسيا لقدرات نووية كبيرة وبشكل سريع "لا أساس له".



وأشار فورونتسوف، في كلمة بالأمم المتحدة- نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "أي ادعاءات حول زيادة كبيرة في قدرات روسيا النووية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أنها ادعاءات "مبنية على تقييمات خاطئة أو معلومات مُضللة".



وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بلاده توفي بالتزاماتها بالكامل، مضيفا أن "بناء أنظمة الأسلحة الجديدة في روسيا يسير تدريجيا ويصاحبه تطوير الترسانة الحالية بما في ذلك إزالة الترسانات العتيقة".