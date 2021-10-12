الإمارات.. قيادات الدولة تبعث ببرقيات تهنئة لـ رئيس غينيا وملك إسبانيا

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، برقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث أيضا ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.

فيما أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب السادس.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.