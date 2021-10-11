أول تعليق من الإمارات على تشكيل الحكومة في تونس

علقت وزارة خارجية دولة الإمارات اليوم الإثنين، على تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، حيث أعربت عن ترحيبها بالخطوة.

وفي بيان منشور على موقع وزارة خارجية الإمارات، رحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، "معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد لها في مسيرتها القادمة، بما يعزز استقرار تونس وازدهارها".

وأكدت الإمارات ثقتها "بقدرة الشعب التونسي الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل قيادة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية".

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى حرص دولة الإمارات "على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية التونسية ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين".

يشار إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت صباح الاثنين بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها المكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، والتي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كما أدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس.