سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 12- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 12 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.23 جنيه للبيع و18.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.52 جنيه للبيع و 21.28 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.21 جنيه للبيع و 49.21 جنيه للشراء.