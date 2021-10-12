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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 12-10-2021

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.


أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021:


سعر طن حديد عز 14700 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


 

وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:


أسمنت المسلح 1095 جنيها للطن

أسمنت النصر 1050 جنيها للطن

أسمنت السويس 975 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1020 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1030 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 945 جنيها للطن

أسمنت سيناء 930 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 910  جنيهات للطن

أسمنت  المخصوص 1060 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف  1020 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
 

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