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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. ديميت أوزديمير تتألق في احدث ظهور لها من دبي

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وظهرت ديميت أوزديمير في الصور من دبي بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون البرتقالي مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، وانتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. 

 

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

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