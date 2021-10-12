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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

 

وذلك من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول .

 

واعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".

 

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى (600 ألف جنيه) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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