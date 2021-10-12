تونس.. عمليات بيضاء استعدادا للقمة الفرنكفونية

أفاد المتفقد بوزارة السياحة التونسية كريم بالحسين، اليوم الثلاثاء أن عمليات بيضاء نظمتها فرق عن وزارات السياحة والداخلية والثقافة بعدد من المؤسسات السياحية والثقافية من نزل ومطاعم ومؤسسات تنشيط ومواقع ثقافية بجربة، وذلك استعداد لاستضافة القمة الفرانكفونية.

وأوضح الحسين وفق قناة نسمة التونسية أن عمليات البيضاء بينت جاهزية عدد منها على مستوى منظومة التأمين الذاتي، في حين يشهد البعض الاخر ثغرات او نقائص في المجال سيتم تداركها وتعزيز قدرات اعوانها بدورات تحسيسية وتكوينية ستنعقد طيلة ثلاثة ايام بجزيرة جربة بداية من يوم 20 اكتوبر الحالي.

وتهدف هذه الايام التكوينية التي ستشمل مسيري المؤسسات السياحية ورؤساء فرق الحراسة وأعوان التامين الذاتي ووكلاء الاسفار والمطاعم السياحية والعاملين بالمواقع الثقافية، الى تعزيز قدراتهم في مجال السياحة.

ومن المقرر أن تستضيف تونس القمة الفرنكفونية التى ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر القادم.