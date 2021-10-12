إصابة سيدة نتيجة سقوط أسانسير عقار بالمحلة الكبرى

أصيبت سيدة إثر سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثانى فى أحد الأبراج السكنية بشارع شحاته بمنطقة أبوراضى التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بإصابة السيدة " س. السيد " بجروح وكدمات إثر سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثانى بصورة مفاجئة .



وانتقلت قوة من مباحث قسم أول إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث سرقة "تقلات المصعد الحديدية " وهو ما أدى إلى إختلاله وسقوطه من الطابق الثانى إلى الأرضى .



وتم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.