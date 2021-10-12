لإقرار الكوتا النسائية.. لقاء يجمع بين رئيس النواب اللبناني ورئيسة الوطنية للمرأة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة.

وأوضح بري أمام وفد الهيئة وفقا لما ذكرته صحيفة النهار أنه "لا يعقل لأيّ دولة ولا لأيّ مجتمع في العالم أنّ يهمل نصفه الإنساني ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقّها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".

وأضاف: "إنّ مشاركة المرأة وإقرار الكوتا النسائية لا يخلان بالتوازن الطائفي إنّما بالعكس يكرسان التوازن الإنساني وحتّى أنّ إقرار الكوتا النسائية لا يمثل خرقاً لإتفاق الطائف".

كما جدد بري تأكيده على أن "كتلة "التنمية والتحرير" النيابية "متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بإقرار الكوتا النسائية وسوف يطرح على التصويت في أول جلسة تشريعية"، معتبراً أن "المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساء في عميلة إنقاذ لبنان".

وتابع: "إن الجذر الحقيقي في موضوع تهميش المراة يعود إلى الجاهلية فهل يعقل أن نبقى في مجتمعاتنا نعيش في جاهلية قاومتها كلّ الرسالات السماوية وتحديداً الإسلام والمسيحية؟".