عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم شراء حلوى المولد النبوي.. الأزهر يجيب

حكم شراء حلوى المولد
حكم شراء حلوى المولد النبوي

حكم شراء حلوى المولد النبوي الشريف .. سؤال ورد إلى موقع صدى البلد من خلال البث المباشر والذي أجابه الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث يقول السائل: ما حكم شراء حلوى المولد النبوي الشريف؟

حكم شراء حلوى المولد النبوي
 

وقال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حلوى المولد النبوي الشريف ليست من قبيل الأصنام كي يحرمها البعض في الاحتفاء والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن من يحرمون يعيشون خرافات ويستخفون بعقول الناس ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت عرفة خلال لقائه بـ صدى البلد، إلى أن الاحتفال بالمولد نوع من إظهار نعم الله تبارك وتعالى علينا، موضحاً أن هناك فارق بين الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تعالى في وقت من الأوقات وبين حلوى يشتريها الناس في مصر وغيرها من دول العالم الإسلامي ولم نر أو نسمع عن أحد عبدها.

وشدد عضو فتوى الأزهر الشريف على ضرورة الاعتدال في شراء الحلوى وألا يشق الناس ويسرفون فوق الطاقة والقدرة من أجل المواسم وغيره، مطالباً بضرورة احترام التخصص وعدم فتوى الناس بغير علم فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي ؟ 

وأجابت دار الإفتاء بأن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

واستشهدت بما صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.

وتابعت: إذا انضمت إلى ذلك المقاصدُ الصالحةُ الأخرى؛ كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فكان القول ببدعيته -فضلًا عن القول بتحريمه أو المنع منه- ضربًا من التنطع المذموم.

وأضافت أن البدعة المنهي عنها هي ما أُحدِثَ مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا؛ فهذه بدعة الضلالة، وادِّعاء أن أحدًا من الصحابة لم يحتفل بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله ليس بصحيح أيضًا؛ لما ورد في السنة النبوية من احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه أحمد والترمذي.

حكم شراء عروسة المولد والحلوى .. لا تحرم أبناءك منها لهذا السبب

وكيل الأزهر : نحتفل هذه الأيام بذكريين غاليتين المولد النبوي ونصر أكتوبر

مشروعية الإحتفال بالمولد النبوي

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من يقول إن "الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع"؛ فقد تجني على الحقيقة النبوية، وأساء الأدب مع سيدنا رسول الله.

وقال مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق، يجب شكر الله ليل نهار على نعمة إرساله لنا سيدنا محمد هاديا و منقذا، لافتا إلى أن الله- سبحانه وتعالى- اختص سيدنا محمد بمنن وعطايا.

وأضاف علام، أن ليلة مولد سيدنا محمد استضاء الكون بنوره، لافتا إلى أن العالم "ابن مرزوق التلمساني" يرجح في كتابه " جنى الجنتين في شرف الليلتين" أن ليلة مولد سيدنا محمد أشرف الليالى حتى أنها أشرف من ليلة القدر.

وقال:" إذا لم نحتفل برسول الله فبمن نحتفل؟، مؤكداً في كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: أن القراءة العصرية لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقها تطبيقًا عمليًّا صحيحًا أصبحت ضرورة ملحَّة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.

وتابع: ما أحوج الأمة الإسلامية إلى التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا الراهن في ظل انتشار تيارات وجماعات التطرف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الدين بِصلة، ولا تعرف شيئًا عن مبادئه وقيمه السمحة.

حكم شراء حلوى المولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي مشروعية الإحتفال بالمولد النبوي إجازة المولد النبوي الاحتفال بذكرى المولد النبوي

ترشيحاتنا

مدبولي يزور منطقة إسنا التاريخية ويرصد 250 مليون جنيه لإعادة إحيائها

تحطم قطار في لندن لسبب غامض .. والعناية الإلهية تمنع حدوث كارثة|فيديو

بـ290 مليار درهم.. الحكومة الإماراتية تقر الميزانية الاتحادية حتى عام 2026

مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سقوط كوبري مشاة حديدي في جنوب سيناء..شاهد

الأزهر للفتوى يقدم روشتة علاجية للتعامل مع الزوج مدمن المخدرات

6 كلمات قبل النوم تقيك من عذاب الأخرة.. رددها 3 مرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

رسميا.. رابطة الأندية تعلن عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

اﻟﻤﺰﻳﺪ