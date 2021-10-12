فريدة الشوباشي: جميع فئات الشعب تنال اهتمام الرئيس السيسي.. فيديو

قالت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، عضو مجلس النواب، إن دولة 30 يونيو تهتم بكافة أوجه الحياة في مصر، مؤكدة عدم وجود فئة من الشعب لا تنال اهتمام الرئيس السيسي.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لها تاريخ كبير تفتخر به، وفي فترة من الفترات كان دخلها فقط من السياحة، أما الآن السياحة مصدر دخل من ضمن مصادر أخرى كثيرة.

وأوضحت فريدة الشوباشي، أن أعمال التطوير التي تتم في محافظة الأقصر تدل على رؤية طموحة، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة معجزة وهدفها تطوير الريف والمواطن المصري.