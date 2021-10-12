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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتصار تكشف كواليس أعمالها في 8 الصبح.. بعد غد

انتصار من كواليس
انتصار من كواليس اللقاء

تحل الفنانة انتصار ، ضيفة على برنامج "8الصبح" لـ الإعلامي أحمد صلاح والذي يعرض عبر شاشة DMC  ، في تمام الساعة الثامنة صباحًا .

وخلال اللقاء تتحدث انتصار ، عن أعمالها الفنية وأهم المحطات في حياتها المهنية ، كما تكشف عن أعمالها القادمة  وعلاقتها بالمسرح .

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سيدة فى زمن الستينيات .. انتصار تواصل تصوير "بيت المعادى"

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الفنانة انتصار تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى: كل سنة وأنتم طيبون

على الجانب الآخر تواصل الفنانة انتصار ، تصوير مشاهدها في  مسلسل " بيت المعادى" ، ويتبقى لها ما يقرب من ثلاثة أيام على الأنتهاء من التصوير تصوير.

وتجسد انتصار داخل الأحداث شخصية سيدة إسكندرانية تنتقل للإقامة فى القاهرة ، حيث تسعى لإقامة علاقات إجتماعية من جيرانها فى الحى، وتسعى الى حل مشكلاتهم، نظراً الى علاقة الثقة والمحبة التى تجمعها بهم.

ومن المقرر أن تظهر انتصار داخل الأحداث بدور كوميدى، حيث تدور أحداثها الخط الدرامى الذى تلعب بطولته فى فترة الستينيات من هذا القرن ، على ان تدور الخطوط الدرامية الأخرى فى أزمنة مختلفة ومنها الثمانيينات .

وتتعاون انتصار فى هذا العمل مع المخرج محمد سلامة لأول مرة ، على ان يتم العرض خلال الفترة القادمة على أحدى المنصات الالكترونية .

 

صناع مسلسل بيت المعادي

مسلسل "بيت المعادي" سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وبطولة صبري فواز، كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجى كيوان وشريف حافظ، انتصار ، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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انتصار الفنانة الفنانة انتصار DMC أحمد صلاح الإعلامي أحمد صلاح الإعلامي

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