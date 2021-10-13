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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة رياض: «رقصة البمبوطية» هي عشقي الأول وحياتي كلها

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض، إن "رقصة البمبوطية" هي عشقها الأول حياتها بأكملها حيث إنها كانت السبب الرئيسي في ترابطها مع الجمهور قائلة: "دي رقصة رقصتها من سن 14 سنة صدفة لأني سافرت مع الفرقة وقتها لمدة 6 أشهر  وكنت المفروض اتخرج في  سن 16 خرجوني عشان البنات بتتعب خاصة أنها سفرية طويلة لكن أخدوا وقتها بنتين فقط من مدرسة الفرقة القومية الشعبية ".

وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة آخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنها دخلت إلى المدرسة صدفة بعد أن كانت بطلة جمهورية في " الجمباز "قائلة " البداية كلها كانت رياضية  مقترنة بأني بحب أضرب " كورديون "  و " بيانو " في المدرسة .. المدرسة زمان كانت حلوة أوي ويارب ترجع تاني أحسن من الأول  ودخلت الفرقة القومية عن طريق المدرسة، وكان زمان بتكون حفلات بالمدارس مثل عيد الأم، وتقدم فيها حفلات راقصة، ووقتها استعانت المدرسة بالراقصة "دينيس" من أم فرنسية وأب مصرى. 

وتابعت:" وكانت وقتها هى الراقصة الأولى فى الفرقة القومية، وكنت أنا بطلة الجمهورية فى الجمباز، وأعجبت بى وقالت هنا تقديم للبنات من سن 12 عاماً للانضمام فى الفرقة القومية، فسألتها ما هى الفرقة القومية؟ فقالت لى: شوفتى "أجازة نصف السنة" لمحمود رضا؟ قلت: "طبعاً أنا عاشقة للفيلم ولـ محمود رضا، كان من المفترض أن تكون فترة الدراسة 4 سنوات ثم انتقل للفرقة الكبيرة فى سن 16 سنة، لكن أنا الحمد لله كنت شاطرة جداً وبعد عامين فقط انتقلت إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية الكبيرة، ووقتها مدير الفرقة كان راجى عنايات واختارنى للسفر إلى أوروبا مع الفرقة لمدة 6 أشهر".


وكشفت عن واقعة  تتعلق بشقيقها وقتها الذي كان يرفض  مضيها قدماً في الرقص  قائلة : كان بابا وقتها في اليمن أخويا بعتله جواب وقله ماتجبش لعايدة " الساعة " الي طلبتها لانها هتشتغل غازية ".

عايدة رياض رقصة البمبوطية الفرقة القومية الشعبية لميس الحديدي الجمباز

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