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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه قبلات.. تعليق مثير من عايدة رياض على فيلم الكيت كات

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

علقت الفنانة عايدة رياض، على مشاهد المقاولات أو التجارية، قائلة: "عملت أفلام مهمة، وفي غيرها مش مهم، ومش ندمانة على نوعية أفلام المقاولات، لسبب بسيط؛ هو الإجابة على سؤال: يعني إيه أفلام مقاولات؟، يعني الإنتاج الضعيف، يعني أجري هيبقى ضعيف.. مش معناها إني هاخد أجر أكثر.. الناس فاهمه أفلام المقاولات غلط".


وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “طيب لما هي مقاولات وأجرها قليل بتعمليها ليه؟، فقالت: "هو أنا هفضل معتمدة على 3 أفلام عملتهم مع الكبار وخلاص؟.. هعيش ازاي؟!”.

 

وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي : "أنا مش شايفاها إغراء الصراحة، أنا شايفاها موضوع زي "اللعب مع الكبار" هل ده إغراء؟، قصة موجودة في المجتمع، فيه ناس بتحب بعض ومش عارفين يتجوزوا".


وأضافت: فيلم زي "الكيت كات" هل ده إغراء؟، ده فيلم علامة في السينما رغم إن فيه قبلات".


وحول لجوء بعض الفنانين حالياً لفكرة التمثيل دون لمس؛ عقبت قائلة: "مش مع قصة أقول أه ولا لأ؟ أنت جاي  تعمل فيلم، تشوف ورقه، والمخرج عاوز يوصل فيه إيه؟، وبعدين هيا فين السينما دلوقتي؟، دي لسه بادئة ترجع شوية بشوية.. لزمتها إيه دلوقتي نقول أه ولا ل؟ اللي عايز يشتغل يشتغل، واللي مش عاوز ما يشتغلش ".

 

 

عايدة رياض افلام أفلام المقاولات لميس الحديدي اللعب مع الكبار

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