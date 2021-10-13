الأمم المتحدة: اهتمام مصري بتغير المناخ.. ومشروعات الطاقة المتجددة تبهرنا

قال نايجل توبنج، ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إنه متواجد في مصر منذ يومين، وعقد اجتماعات مع الوزارات والقطاع الخاص، وهناك حالة حراك وشغف؛ من أجل قضية تغير المناخ في مصر.

وأضاف نايجل توبنج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "أجريت مباحثات مع وزيرة البيئة، وتحدثنا في مجال التعاون من أجل قضية المناخ الدولي".

وأوضح نايجل توبنج: "منبهر بالمعرفة والفهم المتواجد في مصر في ملف التغير المناخي، والنمو الكبير في الطاقة المتجددة بها".

وأكمل نايجل توبنج: "طاقة الرياح في مصر مبهرة بالنسبة لي، ومعدل المشروعات الطاقة المتجددة كان مبهرا أيضا، وهذا يجعل مصر مُصدِّرة للطاقة المتجددة".

واستطرد نايجل توبنج: "موقع قناة السويس يجعل مصر لديها إمكانية لتصدير الطاقة الخضراء لبقية دول العالم".