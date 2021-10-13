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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير .. سوار النجار تخطف قلوب متابعيها بإطلالة تبرز جمالها

سوار النجار
سوار النجار

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها خلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار، بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.


دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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المطربة التونسية سوار النجار فستان قصير فوق الركبة إطلالة جذابة معهد الكونسرفتوار تخطف قلوب متابعيها باللون الاسود

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