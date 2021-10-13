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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موظف بالبريد يقتل 2 من زملائه ثم ينتحر في أمريكا

موظف بالبريد الأمريكي
موظف بالبريد الأمريكي يقتل اثنين من زملائه ثم ينتحر

أعلنت السلطات الأمريكية، أن موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، أردى بالرصاص 2 من زملائه، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

 

وقال البريد الأمريكي في بيان إن "خدمات البريد تحقق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار" في ممفيس.

 

وأضاف البيان "لقد مات ثلاثة موظفين.. لم يعد هناك من تهديد"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس.

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من جانبها، قالت ليزا-آن كولب، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في ممفيس، خلال مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذين قضوا، وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

 

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".

 

وتمثل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح؛ مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، يفاقمها انتشار الأسلحة، وتساهل قوانين حيازتها.

أمريكا الولايات المتحدة البريد الأمريكي حوادث اطلاق نار مدينة ممفيس

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