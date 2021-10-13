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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مياه القاهرة: نطبق أحدث أساليب التكنولوجيا لضمان جودة المياه

المهندس مصطفى الشيمى
المهندس مصطفى الشيمى

استقبلت محطة مياه المعادي 85 طالبا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة مراحل استقبال وتنقية وجودة المياه حتى وصولها الى جميع المواطنين وتدريبهم بشكل عملي على تشغيل المحطات والتعرف على المجالات الميكانيكية والمتابعة الفنية ولوحات الكهرباء.

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وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ان هناك تواصل كبير مع جميع المؤسسات التعليمة الكبرى لاستقبال اكبر عدد من الوفود لزيادة كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية لمتابعة تطبيق  أحدث اساليب التكنولوجيا فى متابعة استمرار عمل المحطات ورفع كفاءاتها من خلال احث الاجهزة العالمية مطابقة المياه للمواصفات القياسية العالمية.

 

أضاف ان فصل الصيف انتهى بدون اى مشاكل او انقطاعات للمياه على مستوى الجمهورية بفضل منظومة تكنولوجية حديثة يتم تطبيقها بجميع المحطات والروافع والشبكات وتم تدريب العاملين بالشركة عليها ومنحهم دورات كاملة فى مختلف المجالات الخاصة بادارة وتشغيل المحطات على مستوى القاهرة الكبرى ويتم دعم الشركات الاخرى بهذه الخبرات فى إطار التعاون المستمر فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

الصرف الصحى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا القاهرة الكبرى مياة القاهرة التكنولوجيا

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