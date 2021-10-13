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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار تكشف عن ظاهرة لم تحدث من 1500 سنة.. تفاصيل

طريق الكباش - الأقصر
طريق الكباش - الأقصر

قال  مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،  إنه على مدار السنوات الأربع الماضية استطاع المرممون المصريون تحقيق إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ 1500 عام تمثلت بترميم  تماثيل ضخمة تعرضت للكسر منذ ذلك التاريخ والتى كانت بارتفاع 12 م ووزن 75 طن للملك رمسيس الثانى .


وأشار  مصطفى  وزيرى   ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  إلى أن هذه التماثيل كانت تعرضت للكسر لقطع تتجاوز 57 قطعة ولكن المرممين المصريين نجحوا فى ذلك فى تحد واضح استطاعوا بجدارة ترميم هذه الآثار فى رؤوس الطباش المكتشفة بطريق المواكب الملكية .


ولفت  مصطفى  وزيرى ،  إلى أن أول تمثال نجح المرممين الآثريين المصريين فى عمليات ترميمه يعود لعام 2017 وكان فى محافظة الأقص وصادف الاحتفال بيوم التراث العالمى وتلاه ترميم تمثال آخر فى عام 2018  وتم الذهاب لمنطقة صان الحجر أيضا وتم ترميم مسلات  بواسطة مرممين أثريين مصريين والذى كان أصابها التدمير لأكثر من 10 قطع  .

 

وتابع مصطفى وزيرى ، أن المرممين الآثريين المصريين يحققون انجازات لا يضاهيها مثيل والمتمثلة فى اعتلاء ارتفاعات شاهقة قد تصل 20 متر لترميم المسلات الفرعونية خلال فترات طويلة قد تصل 9 ساعات متواصلة .


وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية  مؤخرا طريق الكباش، بمحافظة الأقصر.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الذي أوضح أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يعتبر من أهم المشروعات الأثرية التى تقوم بها الدولة من أجل تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وأطلال طيبة القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى لمسافة تمتد إلى نحو 2700 متر.

واستعرض الدكتور خالد العناني الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بطريق الكباش والتي تشمل أعمال الترميم والحفائر التي تتم بكل من الممر الأثرى، وقواعد الكباش، والسور الأثرى، واستكمال الاكتشافات الأثرية من أعمال الحفائر، هذا بالإضافة إلى إنشاء واستكمال أسوار بنفس مواصفات السور الأثرى، مع إنشاء برجولات خشبية للزائرين على المنسوب المتوسط خلف قواعد الكباش، فضلاً عن زراعة نخل على المنسوب المتوسط خلف قواعد الكباش، وتنفيذ أعمال إنارة الممر الأثرى وقواعد الكباش، وأعمال تركيب اللوحات الإرشادية من خلال مشروع الهوية البصرية بمحافظة الأقصر، وعكست الأعمال نسب تنفيذ مرتفعة في كافة قطاعات العمل.
 
يذكر أن مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للأثار قد ذكر فى تصريحات سابقة أن  طريق الكباش متواجدة أمام معبد الكرنك أمام الطريق الذي  يربطه بمعبد الأقصر.

وأضاف مصطفى وزيري  أن طريق أبو الهول أطلق عليه طريق الاحتفالات لأنه كان هناك احتفال كبير أيام القدماء المصريين  يتم تنظيمه في هذا الطريق ".

وتابع مصطفى وزيرى  ان  هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير المناطق الأثرية في الأقصر ".

وأكمل  مصطفى وزيري :"  مثلما أبهرنا العامل في حفل موكب المومياوات الملكية سوف نبهر العالم في احتفالية الأقصر تزامنا مع انتهاء تطوير طريق الكباش ".

ولفت مصطفى وزيري إلى  أنه" سيتم افتتاح طريق الكباش في نوفمبر وتم اختيار هذا الشهر باعتباره العيد القومي لمحافظة الأقصر ".
 

الدكتور مصطفى وزيري احتفالات التماثيل الأعلى للأثار مصطفي وزيري رمسيس الثاني

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