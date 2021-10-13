مياه القاهرة: نطبق أحدث أساليب التكنولوجيا لضمان جودة المياه

استقبلت محطة مياه المعادي 85 طالبا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة مراحل استقبال وتنقية وجودة المياه حتى وصولها الى جميع المواطنين وتدريبهم بشكل عملي على تشغيل المحطات والتعرف على المجالات الميكانيكية والمتابعة الفنية ولوحات الكهرباء.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ان هناك تواصل كبير مع جميع المؤسسات التعليمية الكبرى لاستقبال أكبر عدد من الوفود لزيادة كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا فى متابعة استمرار عمل المحطات ورفع كفاءاتها من خلال أحدث الأجهزة العالمية مطابقة المياه للمواصفات القياسية العالمية.

أضاف ان فصل الصيف انتهى بدون اى مشاكل او انقطاعات للمياه على مستوى الجمهورية بفضل منظومة تكنولوجية حديثة يتم تطبيقها بجميع المحطات والروافع والشبكات وتم تدريب العاملين بالشركة عليها ومنحهم دورات كاملة فى مختلف المجالات الخاصة بإدارة وتشغيل المحطات على مستوى القاهرة الكبرى ويتم دعم الشركات الاخرى بهذه الخبرات فى إطار التعاون المستمر فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.