نوال الزغبي تنشر صورة من كليبها الجديد "عكس الطبيعة"

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نوال الزغبي في الصورة من السوبر ماركت و ذلك مشهد من كليبها القادم “عكس الطبيعة”

كليب عكس الطبيعة

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة نوال الزغبي ، عن موعد طرح كليب “ عكس الطبيعة ” عبر قناتها الرسمية يوتيوب.

وقالت الفنانة نوال الزغبي ، يمكنك يمكنكم مشاهدة كليب #عكس_الطبيعه على يوتيوب… اليوم الساعة ٦ السادسة بتوقيت بيروت والساعة ٥ الخامسة بتوقيت القاهرة.

كليب عليه ابتسامة

يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.