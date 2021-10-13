سقوط لص سرق 19 هاتفا محمولا من مواطنين بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة، وتمت إعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام عنصر إجرامى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة بأسلوبي "المغافلة، والخطف"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث مستخدماً فى ذلك إحدى السيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بقيامه بإيهام المواطنين بعمله كسائق بشركة لنقل الركاب، وعقب استقلالهم السيارة صحبته يدعى بعمله فى شركة أخرى "وهمية" أسعارها مخفضة وعقب توصيلهم ونزولهم من السيارة يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل التطبيق الخاص بتلك الشركة، ومغافلتهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة والفرار بالسيارة.

واعترف بارتكاب 12 حادث سرقة هواتف محمولة ومتعلقات مواطنين بذات الأسلوب، وكذا أسلوب "الخطف"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 4 هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة" ومبلغ مالى.

وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وقيامه ببيع باقى الهواتف المحمولة متحصلات نشاطه الإجرامى على موقع تسوق إلكترونى للأشخاص المتعاملين على الموقع "لا يمكنه الإرشاد عنهم"، كما تم بإرشاده ضبط 7 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات، وتعرفوا عليه واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.