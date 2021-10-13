نشرة المرأة والصحة.. علامة في المشي تدل على الإصابة بسرطان الرئة القاتل.. مشروب يقلل من أعراض التهاب المفاصل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أحدثت ثورة تجربة تاريخية فى اكتشاف علاج جديد يقضى على الأوراق السرطانية للحالات الحرجة، حيث كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات مرض السرطان من قبل باحثين في معهد أبحاث السرطان في لندن، أن هناك علاجا جديدا يمكن أن يقضي على الأورام لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان.

هل يمكن أن يساعد مشروب لحرق دهون الوجه، وبالرغم أنه لم تثبت لها فاعلية أكيدة في حرق دهون الوجه، إلا أن بعض المشروبات لها سمعة جيدة في المساعدة على حرق الدهون بشكل عام، وبما فيها حرق دهون الوجه.

عادة ما تشمل أعراض سرطان الرئة، سعالًا شديدًا وألمًا في الصدر وحتى صداعًا، ولكن قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة إذا لاحظت علامة منبهة في طريقة مشيك .

يؤثر التهاب المفاصل على أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في المملكة المتحدة، على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ لالتهاب المفاصل ، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض، ما هو المشروب الساخن 4p الذي يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي .