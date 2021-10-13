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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزعم تسفيرهم للخارج .. ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام  (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم  مدعياً أنه يمتلك أحد الشركات لخدمات السفر والسياحة "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه .. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاموال الغربية النصب والاحتيال

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