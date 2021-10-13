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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعام الثالث على التوالي ..المعمل المركزي لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن المعمل المركزي لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 للعام الثالث على التوالي وذلك بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 105 عنصر وكذلك وحدة رفع العينات والتقارير للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

 

جدير بالذكر أن المعمل المركزي لمياه الشرب يضم معمل العضوية والذى يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية ومعمل الغير عضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى وأن المعمل المركزي يضم أحدث الأجهزة   لقياس العناصر الثقيلة، وقياس المركبات وق وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.

مياة الصرف الصحى وزير الصحة شركة مياه الشرب مجلس إدارة مياة الشرب

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