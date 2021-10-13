ضبط كمية من السولار المدعم داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة "السولار" داخل مخزن بدون الحصول على موافقة الجهات المعنية، وبدون إتباع إشتراطات السلامة المهنية، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لجمهور المستهلكين، مستخدماً طلمبة ومسدس لتموين السيارات بالمحطة.

وتم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار" داخل تنك حديدى مجهول المصدر وبدون مستندات أو فواتير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على السلع المدعمة.