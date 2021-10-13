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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وسط تصفيق الجماهير.. إيلون ماسك يعلن إنتاج البيرة في مصانع تسلا.. فيديو

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يمتلك إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا موتورز معينا لا ينضب من الأفكار الغريبة التي تنجح في لفت الأنظار إليه وإلى شركته الرائدة في عالم المحركات الكهربائية، وكان آخرها ، تصريحه في الحفل الافتتاحي لمصنعه "جيجا فاكتوري" ببرلين عن بدء المنشأة الجديدة لتسلا في تصنيع البيرة.

وفقا لموقع electrek المتخصص في التكنولوجيا والسيارات، وقف إيلون ماسك على المنصة، وسط تهليل وتصفيق الحاضرين ليعلن عبر شاشة توضيحية وراءه عن البدء في إنتاج البيرة، التي بدت معبأة في زجاجة شبيهة بشكل السيابرترك التي سبق وأعلن عنها ماسك كمفهوم، وستدخل الإنتاج الفعلي بحلول عام 2023. 

رجح الموقع أن تكون البيرة الجديدة شبيهة لـ Tesla Tequila، بمعنى أنها ستكون نوع من المشروبات محدودة الإصدار التي يقوم بجمعها هواة الإصدارات المحدودة، وتباع تسلا تكيلا حتى الآن بأسعار غالية، مع أو بدون الخمور بداخلها، مقابل ألف دولار حاليا، بينما كانت تباع بحوالي 250 دولارًا عندما بدأت تسلا في بيعها.

تم إصدار تكيلا بالشراكة مع شركة للعلامات التجارية للكحول ولم تستمر في الأسواق لفترة طويلة بل كانت إصدار خاص لفترة محدودة، ولكن تم تغليفها في زجاجة ذات مظهر رائع وصفت بأنها "مظهر مجنون" لأنها على شكل صاعقة البرق.

وبنسبة كبيرة ستصل البيرة المقدمة من تسلا إلى الأسواق بحلول نهاية هذا العام تزامنًا مع بدء الإنتاج في المصنع الجديد، عندما يبدأ مصنع Gigafactory الجديد التشغيل واستخدام الإنترنت والموقع الخاص به، فسيكون مسؤولاً عن تجميع النموذج Y في مستهل عمله، ولكنه قد يلعب أيضًا دورًا حيويًا في تصنيع سيارات تسلا بأسعار أرخص خلال السنوات القادمة،  خاصة مع إعلان ماسك عن نيته ضخ كميات كبيرة من سيارات تسلا موديل Y للأسواق الأوروبية.

إيلون ماسك تسلا جيجا فاكتوري برلين السيابرترك التسلا تكيلا تكيلا تسلا موديل Y

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