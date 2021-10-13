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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل على عاتقه دعم القارة الأفريقية علميا ودعويا

صدى البلد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير سيد الصلاحي، سفير مصر الجديد بدولة النيجر.

 

في بداية اللقاء ، رحب فضيلة الإمام الأكبر بسفير مصر لدى النيجر، مقدمًا له التهنئة بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز دوره في دولة النيجر وأفريقيا.

 

وقال الإمام الأكبر ، إن الأزهر يحمل على عاتقه دعم القارة الأفريقية علميا ودعويا من خلال إيفاد المبعوثين الأزهريين الذين ينشرون المنهج الأزهري الوسطي، واستقبال الطلاب والباحثين الأفارقة  للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، وعلينا جميعا أن نستثمر في أفريقيا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا استعداد الأزهر لاستضافة أئمة النيجر في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ لتدريبهم حتى يكونو قادرين على مواجهة الفتاوى والأفكار المتطرفة.

 

من جهته قال سفير مصر في النيجر ، إنه يدرك المكانة الكبيرة للأزهر كمركز استراتيجي لنشر الفكر الإسلامي الوسطي في أفريقيا والعالم، مضيفًا أنه سيعمل على تعزيز دور الأزهر العلمي والثقافي والدعوي خلال فترة توليه مهام السفير المصري في النيجر، وبما يسهم في تحقيق رسالة الأزهر الوسطية.

الإمام الاكبر الأزهر - شيخ الأزهر

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