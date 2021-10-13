تعدى عليها بسكين وخنقها حتى الموت..شبح الإعدام يطارد قاتل عشيقته بـ دار السلام

بعد علاقة آثمة..

جمعتهما علاقة عاطفية، ومن ثم تطورت لعلاقات جنسية، عامل يقيم بدار السلام بمحافظة القاهرة، أقام علاقة غير شرعية مع فتاة ، وبعدها طلبت منه الفتاة التقدم لأهلها لخطبتها والزواج منها ، وهددته بفضح أمر علاقتهما، وما أن رفض الأمر،خشی بطشها فأعد مخططا إجراميا للإجهاز عليها ،عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على الخلاص منها .

قام بتحضير سلاح أبيض، وواعد ضحيته بمقابلتها، تمهيدا لاستدراجها إلى إحدى المناطق النائية غير الآهلة بالسكان، مضمرًا الشر في نفسه تجاهها، و حال وصولهما لمحل الواقعة استل من بين طيات ملابسه سكينه الحاد، وغافلها بطعنتين استقرا بمحيط عنقها ووجهها حتى خارت قواها وسقطت أرضا مضرجة بدمائها فجثم عليها ضاغطا بيديه على عنقها قاصدا من ذلك التيقن من وفاتها .

وتم ضبط المتهم ، وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسات محاكمة عامل بتهمة قتل جارته بسبب علاقتهما الآثمة في دار السلام لجلسة 17 نوفمبر.



عقوبة المتهم

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.