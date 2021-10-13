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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا ليس الوباء الأخير وعدد الوفيات مازال مرتفعا

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا  في أدنى مستوياتها منذ عام، لكنها حذرت من إجمالي الوفيات جراء تداعيات الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها جراء كورونا آخذة في الانخفاض، والرقم الآن عند أدنى مستوى منذ عام تقريبًا لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، والعدد الحقيقي بالتأكيد أعلى.

وأكدت أن العديد من الدول تواجه موجات جديدة من فيروس كورونا وتزايد حالات الإصابة والوفاة، لافتة إلى أن الوفيات تكون أعلى في البلدان الأقل حصولًا على اللقاحات.

وأشارت إلى أن هناك 3 دول لم تبدأ تطعيم مواطنيها بعد بلقاحات كورونا وهي بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.

وأوضحت الصحة العالمية أن ظهور فيروسات جديدة يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة  وهذا حقيقة من حقائق الطبيعة، لافتة إلى أن كورونا هو أحدث فيروس ولن يكون الأخير.

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ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية بـ فيروس كورونا في العديد من دول العالم

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا فيروسات جديدة

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الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا ليس الوباء الأخير وعدد الوفيات مازال مرتفعا

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