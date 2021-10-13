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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتطهير مخرات السيول.. محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

مخرات السيول
مخرات السيول

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة ، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، إضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي ، الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية، شملت مخر بدير أبو حنس، ومخر البرشاوي، مخر الضبع، ومخر درب عطا، مخر دير ابوحنس الشمالى، ومخر دير ابوحنس الجنوبي، ومخر الشيخ عبادة الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع هندسة الري التابعة للمركز ، كما تابع محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة موقع مخرات السيول بشرق النيل بمركز ومدينة مغاغة .

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من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن رفع حالة الطوارئ، وحصر أعداد المعدات والعاملين بالشركة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة ، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أنه تم مراجعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة وتوفيرها، وتجهيز المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط ، ووضع خطط للتعاون بين فروع الشركة المختلفة ، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة في المناطق الأكثر سخونة، والتي تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها ، مع انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع

محافظ المنيا فصل الشتاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى مخرات السيول رفع درجة الاستعداد كوارث طبيعية هيئة الأرصاد الجوية

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