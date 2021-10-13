الخليج.. طريقة الكبسة السعودي باللحمة

تعد الكبسة السعودى باللحم من أشهر أكلات الخليج التي انتشرت فى الوطن العربي ما جعل الكثير من النساء يرغبن فى تعلم أسرار طريقة عمل المندي فى المنزل.

نقدم لكم الكبسة السعودى باللحم، على طريقة الشيف الشربينى التى نسوها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









المقادير…

كوب أرز بسمتي.

كيلو لحم بتلو مقطع إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

2 قرفة أعواد.

ليمون مجفف.

حبهان.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة قرنفل.

مكعب مرقة.

3 عود كرافس.

3 عود كراث.

2 بصلة.

6 فص ثوم.

ثمرة من الفلفل الحار.

3 ثمرات من الطماطم.

زيت ذرة.

ملح وفلفل أسود.









طريقة تحضير الكبسة السعودى باللحمة…





يتم تقطيع البصل إلى مكعبات، ويقطع الكراث والكرافس إلى قطع صغيرة.





نضع حلة على النار بها زيت الذرة، ويترك حتى يسخن.





نضيف البصل ويتم تشويحه على النار حتى يتغير لونه.





نضيف الكرافس والكراث مع التقليب.





يفرم الثوم، وتتم إضافته إلى المكونات على النار.





نضع الورق اللورا والحبهان، والقرفة والقرنفل ومكعب المرق والكركم.





تقلب المكونات جيدا على النار حتى تصدر رائحة البهارات.





نضيف اللحم مع التقليب، ثم نضع الملح والفلفل الأسود.





يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات، ويضاف إليها الليمون المجفف والفلفل الحار المقطع إلى مكعبات.





نضيف الماء إلى المكونات حتى الغليان ونضج اللحم.





نضيف الأرز المغسول والمصفى من الماء ويترك حتى الغليان.





نهدئ النار على المكونات حتى تمام النضج.





تغرف الكبسة في وعاء التقديم، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.