تونس.. قيس سعيد يطالب رئيسة الحكومة بالتسعير والتصدي للمضاربة والاحتكار

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية.

وتطرق اللقاء إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس 14 أكتوبر 2021.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، داعيا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلطات المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به.

وناقش اللقاء عددا من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية حتى تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا وتعمل في كنف الشفافية والوضوح.