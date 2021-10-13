تونس .. قيس سعيد يصدر عفوًا رئاسيًا عن 271 سجينًا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرارا يخص 1221 محكوما عليهم وتم العفو عن 271 سجينا منهم بالإضافة الي تخفيف مدة العقاب المحكوم به.

وفي سياق اخر؛ قلد الرئيس التونسي ، بقصر قرطاج، رضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية سابقا، بالصنف الثالث من وسام الجمهورية.

وكان قد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية .

وتطرق اللقاء إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس 14 أكتوبر 2021.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، داعيا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلطات المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد.