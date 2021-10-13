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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. قيس سعيد يصدر عفوًا رئاسيًا عن 271 سجينًا

قيس سعيد
قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرارا  يخص  1221 محكوما عليهم وتم العفو عن 271 سجينا منهم بالإضافة الي تخفيف مدة العقاب المحكوم به.

وفي سياق اخر؛ قلد الرئيس التونسي ، بقصر قرطاج، رضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية سابقا، بالصنف الثالث من وسام الجمهورية.

وكان قد استقبل الرئيس التونسي  قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج،  نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية .

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تونس.. قيس سعيد يطالب رئيسة الحكومة بالتسعير والتصدي للمضاربة والاحتكار

وتطرق اللقاء إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس 14 أكتوبر 2021.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، داعيا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلطات المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد. 

تونس وزارة الداخلية الحكومة التونسية قصر قرطاج نجلاء بودن رضا غرسلاوي قيس سعيد

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