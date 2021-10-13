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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. تيار الصدر يعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد بشروط

صلاة الجمعة - ارشيفي
صلاة الجمعة - ارشيفي

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، عودة إقامة صلاة الجمعة اعتباراً من الجمعة المقبلة.
 
وقال المكتب وفقاً لوثيقة صادرة عنه إن "شروط إعادة صلاة الجمعة تتمثل بأن لا يزيد وقت الخطبتين عن 15 دقيقة، وأن لا يصلى العصر جماعة، وأن تكون الصلاة في أماكن مفتوحة".

وتمثلت الشروط في "  أن لا يزيد وقت الخطبتين عن خمس عشرة دقيقة و أن لا يصلي العصر جماعة وأن تكون الصلاة في أماكن مفتوحة مع ضرورة ارتداء الكمامات والكفوف وكذا ضرورة التعفير قبل ليلة من الصلاة. - الفحص السريع قبل الصلاة.

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وشددت الشروط علي استثناء المسنين بقدر  الإمكان وكذا زيادة عدد صلوات الجمعة تفاديا للكثرة والازدحام مع الالتزام بالضوابط الشرعية و ضرورة جلب أدوات الصلاة الشخصية كالسجادة وتربة السجود.

۱وقالت الشروط أيضا : ضرورة منع التصافح والتلامس وأن تكون المسافة بين المصلين ثلاثة أرباع المتر لا أقل ولا أكثر وتسقط صلاة الجمعة عن المصابين بالوباء، بل يحرم حضورهم.

وأضافت الشروط : مع الخوف من العدوى فهي مخيرة دفقا للضرر المعتد به والامتناع عن إقامتها في المساجد إن حدث طارئ أو حظر التجوال أو تفاقم الوباء بمعنی الالتزام بالأوامر الصحية والقانونية.

وأشارت الشروط الي انه لا بأس بتواجد الكوادر الطبية والأمنية.

وختم البيان قائلا : يجب على إشراف الجمعة مواكبة أمور الصلوات، فإن وجدوا تهاونا صحيا من الإمام أو المأمومين فعليهم بإبلاغنا لمنعها فورا.

 

العراق ارتداء الكمامات التيار الصدري مقتدي الصدر الكوادر الطبية صلوات الجمعة

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